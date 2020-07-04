В Красноярском крае в труднодоступном месте возник природный пожар на площади 4,8 га. Очаг обнаружили при помощи космического мониторинга. Как сообщает МЧС, на место пожара готовится вылететь самолет-амфибия Бе-200ЧС. Как отмечают спасатели, возгорание возникло в более чем в 200 км от районного центра в труднодоступном месте. Пожарная техника туда добраться не сможет.