В Красноярском крае в труднодоступном месте возник природный пожар на площади 4,8 га. Очаг обнаружили при помощи космического мониторинга. Как сообщает МЧС, на место пожара готовится вылететь самолет-амфибия Бе-200ЧС. Как отмечают спасатели, возгорание возникло в более чем в 200 км от районного центра в труднодоступном месте. Пожарная техника туда добраться не сможет.
2020-07-04T19:32:57+03:00
2020-07-04T19:32:57+03:00
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19:32, 04 июля 2020
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