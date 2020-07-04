Среднеуральский женский монастырь, на территории которого продолжает находиться схимонах Сергий, открылся для прихожан

Среднеуральский женский монастырь, на территории которого продолжает находиться лишенный сана схимонах Сергий, открылся для прихожан и паломников. Об этом во «ВКонтакте» сообщает представитель отца Сергия Всеволод Могучев. Ранее екатеринбургская епархия рекомендовала людям воздержаться от посещения обители. В конце июня на территории монастыря на съемочную группу Ксении Собчак, по утверждению самой телеведущей, было совершено нападение, а оператору Сергею Ерженкову сломали руку. После этого Могучев сообщил, что журналистов не будут пускать на территорию монастыря.
2020-07-04T19:32:19+03:00
2020-07-04T19:32:19+03:00
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19:32, 04 июля 2020
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