В одной из квартир дома в Гюмри найдено тело 20-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы. Как сообщают СМИ Армении, на месте происшествия также было обнаружено письмо, содержание которого не уточняется. Российские военные власти происшествие не комментировали.