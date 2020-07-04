В одной из квартир дома в Гюмри найдено тело 20-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы. Как сообщают СМИ Армении, на месте происшествия также было обнаружено письмо, содержание которого не уточняется. Российские военные власти происшествие не комментировали.
2020-07-04T19:31:12+03:00
2020-07-04T19:31:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 04 июля 2020
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