Демограф Ракша, уволенный из Росстата после сомнений в статистике смертей от Covid, не исключает работы за рубежом

Демограф Алексей Ракша, который был уволен из Росстата из-за сомнений в статистике смертей от Covid, не исключает того, что будет работать за рубежом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дождь».

В мае Алексей Ракша рассказывал, что в Москве около 70% смертельных случаев от Covid-19 не попадают в статистику. По словам Ракши, так происходит потому, что причиной смерти называли не коронавирусную инфекцию, а основную болезнь пациента и осложнения.