Z Архив новостей новости
5 9 6 380
19:10, 04 июля 2020

МИД назвал вбросом информацию о том, что повышение радиации в странах Европы вызвано испытанием новейшего оружия в РФ

МИД России назвал вбросом информацию о том, что повышение уровня радиации в ряде стран Европы на границах с Россией может быть вызвано испытанием Москвой новейшего оружия.

Провокация, направленная на ядерное сдерживание России. Этими словами заместитель главы МИДа Сергей Рябков прокомментировал публикации западных СМИ о некоем инциденте на российской территории и предположения Вашингтона что причиной повышения радиационного фона мог стать запуск новейшей ракеты. Обвинения в адрес Москвы Рябков назвал безосновательными. Сравнил их с попытками США обвинить нашу страну в сговоре с талибами с целью убийства в Афганистане американских военных. Движение Талибан в России, напомним, запрещено. Замглавы МИДа предположил, что скоро появится немало поводов для новых информационных вбросов. В прошлом месяце Норвегия, Финляндия и Швеция сообщили о незначительном превышении радиационного фона, его причину выясняют в агентстве по атомной энергии. На этой неделе эксперты допустили, что выброс радиоактивных веществ возможно связан с ядерным реактором, находящимся на техобслуживании. Журнал Forbes допустил, что
повышение радиационного фона над севером Европы связано с испытаниями Москвой новых образцов ядерного оружия типа крылатой ракеты «Буревестник». США ранее утверждали, что именно операция по подъему аналогичной ракеты с ядерной установкой привела к взрыву в августе прошлого года на полигоне у Северодвинска. Тогда пятеро сотрудников федерального ядерного центра погибли, зафиксировали повышение радиационного фона. Москва назвала причиной инцидента взрыв жидкостного ракетного двигателя. Президент Путин позже сказал, что погибшие испытывали уникальное оружие.

Российская сторона утверждает, что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря в прошлом месяце не было и к инциденту в Северной Европе Москва не причастна.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 июля Поздравить…

5 338 6 5681 02.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Граду на холме» неплохо было бы вернуться к азам Это, мягко говоря, не госдепово дело, кого, как и на сколько будут выбирать в одной из немногих стран мира, обладающих роскошью суверенитета и не спрашивающих посольство США, кого и на какую должность им выбрать или назначить…

5 149 6 11254 03.07
Блоги

+ Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Владимир Путин: Спасибо вам большое за поддержку и доверие Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас ещё много нерешённых проблем, это правда…

5 254 6 21867 02.07
8читать ;смотреть
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Абажуры из евреев как мем Меня бы совершенно не взволновало саморазоблачение очередного антисемита. В конце концов, каждый зарабатывает в меру собственной брезгливости. Мое беспокойство начинается там, где я могу увидеть за его экстравагантной метафорой позицию федерального канала…

5 299 6 28341 29.06
Интервью Интервью

Влодзимеж Марчиняк гость: Влодзимеж Марчиняк чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в России

Польша, учитывая ее потенциал экономический и любой политический, милитарный — в 39-м году не была в состоянии наделать всего того, что ей приписывается…

5 119 6 11745 02.07
#слушать 48:05 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Поправки предлагают лакеи, «голосование» организовывают жулики, а результаты публикуют опричники В указе президента о вступлении в силу поправок к Конституции обеспечить официальное опубликование Конституции с внесенными поправками поручается ФСО…

5 64 6 8664 11:17
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Поправки в Конституцию. Москвичи сделали выбор Выбор от сползания в хаос — к сложному, трудному, но позитивному движению вперед…

5 54 6 9363 02.07
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Это сладкое слово «поправка» Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!..

5 259 6 49715 30.06
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Вновь обозначу свою позицию, обновленный текст Конституции, все поправки — вступят только при вашем одобрении…

5 250 6 49719 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Яэль Ильински, Израиль: Проголосовать четыре раза вместо одного? — Пожалуйста Россияне в Израиле могли сегодня голосовать в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. В Хайфе даже выдали бюллетень моей ещё несовершеннолетней дочери…

5 185 6 37491 28.06
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Оскорбление общественного интеллекта Изнасиловав общество, после 1 июля власти будут еще агрессивнее навязывать свою повестку, полагая, что народ наш глуп и в конечном счете вообще ничего не понимает…

5 55 6 11667 30.06
Блоги

Комиссия по свободе информации и правам журналиста СПЧ вступилась за журналистку Светлану Прокопьеву «На тему мотивации террористов, зарождения терроризма, как явления, написаны сотни книг. Попытки разобраться в их мотивах не делают людей соучастниками преступления…»

5 31 6 6610 14:15
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Путин постепенно теряет власть. Есть сектора, которыми он не руководит, которыми руководят совершенно другие люди. Основные вещи — нагнуть Америку, ракета, которая летит вокруг Земли всю оставшуюся жизнь, гнобить Навального – это под его неусыпным оком…

5 53 6 11547 28.06
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Новости

Председатель Союза женщин России увидела в мороженом «Радуга» рекламу ЛГБТ и пожаловалась на это президенту Между тем, производитель мороженого «Радуга» не согласился с претензиями. С соответствующими комментариями в интервью «Эху» выступил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов…

5 56 6 12129
Интервью Интервью

Армен Бениаминов гость: Армен Бениаминов вице-президент группы компаний «Чистая Линия»

Ответ Лаховой от производителя мороженого «Радуга»: Мы за семейные ценности Для нас радуга — это солнышко после дождя, красивейшее природное явление. Никакое сравнение с ЛГБТ-движением, с их символами мы, конечно, не знаем и знать не хотим. Это какое-то недоразумение…

5 64 6 14418 03.07
Блоги

+ Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату Монумент установили в районе деревни Хорошево, где во время Великой Отечественной войны были кровопролитные бои…

5 50 6 11757 30.06
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Адвокат: Михаил Ефремов отказался брать на себя вину за ДТП, в котором погиб человек Об этом говорит его защита…

5 85 6 361198
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь уже после этого плебисцита невозможно обвинять Путина. Мы видим, что это так называемый народ в реальности, это его идеалы. Да, да, это они материализованы…

5 64 6 125448 01.07
#слушать 23:15 8читать ;смотреть $скачать 14.6 МБ
Голосование

3281305
«Процессы, занявшие вторые места в голосовании»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 8335 28.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…

5 135 6 248730 30.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Наповал #2. Coбчак, Сергий, Шевчук, Eфремов, Серебренников и ответ Соловьеву Ксения Собчак, ее нос, Сергий и монастырь. Вечный газ — ответ на критику Соловьева, а так же новый клип Шевчука, раскаяние Eфремова и наказание Серебренникову…

5 70 6 239848 28.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8605777
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4543568

Сегодня в эфире