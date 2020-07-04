МИД назвал вбросом информацию о том, что повышение радиации в странах Европы вызвано испытанием новейшего оружия в РФ

МИД России назвал вбросом информацию о том, что повышение уровня радиации в ряде стран Европы на границах с Россией может быть вызвано испытанием Москвой новейшего оружия.

Провокация, направленная на ядерное сдерживание России. Этими словами заместитель главы МИДа Сергей Рябков прокомментировал публикации западных СМИ о некоем инциденте на российской территории и предположения Вашингтона что причиной повышения радиационного фона мог стать запуск новейшей ракеты. Обвинения в адрес Москвы Рябков назвал безосновательными. Сравнил их с попытками США обвинить нашу страну в сговоре с талибами с целью убийства в Афганистане американских военных. Движение Талибан в России, напомним, запрещено. Замглавы МИДа предположил, что скоро появится немало поводов для новых информационных вбросов. В прошлом месяце Норвегия, Финляндия и Швеция сообщили о незначительном превышении радиационного фона, его причину выясняют в агентстве по атомной энергии. На этой неделе эксперты допустили, что выброс радиоактивных веществ возможно связан с ядерным реактором, находящимся на техобслуживании. Журнал Forbes допустил, что

повышение радиационного фона над севером Европы связано с испытаниями Москвой новых образцов ядерного оружия типа крылатой ракеты «Буревестник». США ранее утверждали, что именно операция по подъему аналогичной ракеты с ядерной установкой привела к взрыву в августе прошлого года на полигоне у Северодвинска. Тогда пятеро сотрудников федерального ядерного центра погибли, зафиксировали повышение радиационного фона. Москва назвала причиной инцидента взрыв жидкостного ракетного двигателя. Президент Путин позже сказал, что погибшие испытывали уникальное оружие.

Российская сторона утверждает, что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря в прошлом месяце не было и к инциденту в Северной Европе Москва не причастна.