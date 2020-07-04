Одиночные пикеты в Пскове в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой завершились задержаниями. Прокуратура в суде запросила для журналистки 6 лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма после ее колонки о теракте в приемной ФСБ в Архангельске в 2018 году.

После акции в центре города, в которой приняли участие около 20 человек, в полиции оказался главный редактор издания «Псковская губерния» Денис Камалягин. Ещё до начала пикетов Камалягин рассказал «Эху», что его вызывали на беседу в полицию по поводу анонса в его газете предстоящей акции. Полиция также задержала журналиста «Псковской губернии» Владимира Капустинского, который во время пикета стоял с плакатом «6 лет за статью? Свободу Прокопьевой».