На платных дорогах в России будут ездить еще быстрее

В компании «Автодор», которая эксплуатирует две самые известные платные магистрали, задумались о том, чтобы увеличить разрешенную скорость. Сейчас она ограничена 130 километрами в час, но, по сути, ехать можно даже быстрее с учетом того, что за превышение меньше, чем 20 километров в час не штрафуют. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, которого цитирует РБК, выступая на открытии одного из скоростных участков в Воронежской области, сообщил, что предложение увеличить разрешенную скорость до 150 километров в час уже подано в соответствующие инстанции и связал это с величием страны, сказав, что Россия может себе это позволить. О том, что предложение предварительно согласовано, ранее говорил и министр транспорта Евгений Дитрих, который упомянул, помимо трассы Дон еще и Нева, а также ЦКАД.

О планах увеличить разрешенную скорость на других платных дорогах пока речи не идет.