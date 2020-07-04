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18:32, 04 июля 2020

Двоюродный племянник президента Роман Путин станет лидером партии «Народ против коррупции»

Двоюродный племянник президента Роман Путин станет лидером партии «Народ против коррупции». Как передает МБХ медиа, об этом сообщается на сайте организации. Кандидатура Романа Путина рекомендована руководством партии для назначения на должность председателя. Решение будет принято завтра на съезде, место проведения которого не уточняется.

О цели создания партии на сайте организации сообщается: она создана для того, «чтобы законными средствами бороться с последствиями и в первую очередь, с причинами возникновения коррупции.



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