В Пскове прошли одиночные пикеты в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой

Прокуратура в суде запросила для нее 6 лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма после ее колонки о теракте в приемной ФСБ в Архангельске в 2018 году. В акции в центре города приняли участие около 20 человек. Задержан главный редактор издания «Псковская губерния» Денис Камалягин. Ещё до начала пикетов Камалягин рассказал «Эху Москвы», что его вызывали на беседу в полицию по поводу анонса в его газете предстоящей акции.

Полиция также задержала журналиста «Псковской губернии» Владимира Капустинского, который во время пикета стоял с плакатом «6 лет за статью? Свободу Прокопьевой».