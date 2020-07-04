В Москве сегодня простились с актером Виктором Проскуриным

Заслуженный артист РСФСР умер 30 июня на 69-м году жизни.

Церемония прощания с известным актером Виктором Проскуриным прошла в Театральном институте имени Щукина. Отдать ему последние почести собрались десятки друзей, в том числе многие коллеги по цеху – Александр Балуев, Георгий Мартиросян, Ирина Шевчук и другие. По мнению актера Евгения Герасимова, блестящее будущее Проскурина было предопределено с самого начала.

Проскурина действительно ждал большой успех почти в начале карьеры – советские зрители навсегда запомнили его в роли прогульщика Гены Ляпишева в телефильме «Большая перемена». Позднее у него было еще много ролей, но следующей знаковой лентой для Виктора Алексеевича стала мелодрама «Выйти замуж за капитана», в которой он сыграл пограничника Александра Блинова. Съемки в кино актер совмещал с работой в «Ленкоме» и других театрах. Согласно традиции, в последний путь его проводили аплодисментами. После прощания артист был похоронен на Троекуровском кладбище.

Причиной смерти актера стал приступ хронической обструктивной болезни легких.