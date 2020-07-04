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Эксклюзив Эха 18:08, 04 июля 2020

Противники поправок к Конституции подали сегодня заявления в администрацию президента

Они потребовали провести референдум.

Недовольные прошедшим голосованием выстроились в очередь, которая огибала здание администрации президента в центре Москвы. Многие из них стояли там более двух часов, в том числе под дождём. Активисты движения «Левый фронт» раздали им распечатанные заявления, где было необходимо только поставить дату и подпись. В тексте сказано, что заявитель не признаёт результатов голосования и что он требует референдума и полноценной конституционной реформы.

Очередь двигалась медленно. Периодически вдоль неё проходили сотрудники полиции, которые просили не мешать пешеходам и выстроиться с учётом социальной дистанции. У входа в саму приёмную они проходили рамки металлоискателей, а внутри в обмен на заявление им выдавали небольшую бумажку с номером. В основном люди пришли, поскольку недовольны общей ситуацией в стране. Так один из них, Дмитрий сказал «Эху», что воспользовался акцией левых сил просто как возможность выступить против. Похожую позицию высказал и другой протестующий Валерий. Он подчеркнул, что воспринимает прошедшее голосование как издевательство.

Некоторые собравшиеся были недовольны тем, что у администрации президента было мало людей. Один из организаторов сказал «Эху», что пришедших никто не считает. Полицейские комментировать ситуацию отказались. По подсчетам «Эха»? всего в очереди стояли порядка ста человек. Позже координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов написал в Твиттере, что на Ильинку пришли пятьсот протестующих.

Изначально «Левый фронт» хотел провести сегодня митинг в центре Москвы. Сначала власти его согласовали, но затем передумали и отправили протестующих в гайд-парк в Сокольниках.



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