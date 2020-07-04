В Пскове состоялись одиночные пикеты в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой. Прокуратура в суде запросила для нее 6 лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма после ее колонки о теракте в приемной ФСБ в Архангельске в 2018 году. О сегодняшних акциях в поддержку Прокопьевой в Пскове нам рассказала журналист издания «Псковская губерния» Людмила Савицкая. По ее словам, не обошлось без задержаний.

Совет по правам человека при президенте выступил с заявлением в связи с требованием прокурора по делу Светланы Прокопьевой. Как рассказал нам член СПЧ Иван Засурский, требовать 6 лет колонии за слова возмутительно. Засурский отметил, что в последнее время в целом участились преследования журналистов за их профессиональную деятельность.

Дело Светланы Прокопьевой должно находиться в центре внимания общественности в первую очередь потому, что это исключительно политическое дело, — сказал нам депутат Псковского областного собрания депутатов от партии «Яблоко» Лев Шлосберг. По мнению Шлосберга, в статье Прокопьевой не было никакого оправдания терроризма. Все обвинения в адрес журналистки бездоказательны.

Преследование журналистки Светланы Прокопьевой представляет угрозу для всего журналистского сообщества и беспристрастного исследования процессов, связанных с террористической опасностью. Об этом сказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Запрошенный прокурором срок и весь судебный процесс Венедиктов считает демонстративной жестокостью.