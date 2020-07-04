Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии — первом этапе чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Второе место занял еще один пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, третьим стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферсттапен. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал 13-м.