Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии — первом этапе чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Второе место занял еще один пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, третьим стал нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферсттапен. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал 13-м.
2020-07-04T17:37:30+03:00
2020-07-04T17:37:30+03:00
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17:37, 04 июля 2020
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