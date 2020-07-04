Кинотеатры Москвы могут открыться к 1 августа. Об этом «Интерфаксу» рассказал сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его словам, окончательного решения по этому вопросу еще нет, его будут принимать власти столицы.