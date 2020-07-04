Кинотеатры Москвы могут открыться к 1 августа. Об этом «Интерфаксу» рассказал сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его словам, окончательного решения по этому вопросу еще нет, его будут принимать власти столицы.
2020-07-04T17:36:24+03:00
2020-07-04T17:36:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 04 июля 2020
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