В Москве простились с актером Виктором Проскуриным, который умер в возрасте 68 лет. На траурную церемонию в театральном институте им. Щукина пришли десятки людей, в т.ч. друзья и коллеги: Александр Балуев, Ирина Шевчук, Евгений Герасимов. Артист запомнился работами в таких кинолентах, как «Большая перемена», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана». Похоронен заслуженный артист России на Троекуровском кладбище.