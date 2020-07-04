В Москве простились с актером Виктором Проскуриным, который умер в возрасте 68 лет. На траурную церемонию в театральном институте им. Щукина пришли десятки людей, в т.ч. друзья и коллеги: Александр Балуев, Ирина Шевчук, Евгений Герасимов. Артист запомнился работами в таких кинолентах, как «Большая перемена», «Жестокий романс», «Выйти замуж за капитана». Похоронен заслуженный артист России на Троекуровском кладбище.
2020-07-04T17:35:51+03:00
2020-07-04T18:01:11+03:00
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17:35, 04 июля 2020
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