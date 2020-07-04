В Петербурге готовят акцию против поправок к Конституции

Либертарианская партия, движение «Весна» и «Открытая Россия» подали в администрацию Петербурга заявку на проведении 15 июля митинга. Об этом в Твиттере сообщил представитель Либертарианской партии в Петербурге Денис Луговский. По его словам, митинг против «обнуления», как он выразился, Путина заявлен на трех площадках в центральных районах города. Организаторы рассчитывают, что акция соберет тысячу участников.