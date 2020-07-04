Во всем мире количество зараженных коронавирусом превысило 11 миллионов. Это следует из обновленных данных американского Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии из-за коронавируса погибли более полумиллиона человек. В конце июня глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется, хотя многие страны утверждают, что им удалось сдержать темпы ее роста.