Во всем мире количество зараженных коронавирусом превысило 11 миллионов. Это следует из обновленных данных американского Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии из-за коронавируса погибли более полумиллиона человек. В конце июня глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что пандемия коронавируса в мире ускоряется, хотя многие страны утверждают, что им удалось сдержать темпы ее роста.
2020-07-04T17:34:42+03:00
2020-07-04T17:34:42+03:00
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17:34, 04 июля 2020
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