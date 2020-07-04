Комиссия по свободе информации СПЧ назвала абсурдным дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой. В заявлении на сайте СПЧ говорится, что комиссия возмущена требованием прокуратуры приговорить Прокопьеву к шести годам лишения свободы. Прокуратура запросила срок для Прокопьевой 3 июля, приговор журналистке должны огласить 6 июля.

Дело на псковскую журналистку завели после ее колонки на сайте радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» о теракте в приемной ФСБ в Архангельске. После этого против Прокопьевой было заведено уголовное дело об оправдании терроризма.