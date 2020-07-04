Коммунальные службы Москвы переведены в усиленный режим работы. Это связано с ожиданием новой грозы. Как сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, сегодня в городе вновь ожидаются дождь, град и усиление ветра до 17 м/с. За минувшие сутки в некоторых районах столицы выпало до 60% от месячной нормы осадков. Многие автомагистрали снова затопило.
2020-07-04T17:07:23+03:00
2020-07-04T17:07:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:07, 04 июля 2020
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