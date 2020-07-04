WADA подготовило почти 300 дел после изучения данных московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство подготовило почти 300 дел после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. Они уже переданы в международные федерации и могут стать основанием для санкций в адрес российских спортсменов.

Повторное изучение проб еще продолжается, однако о 50 спортсменах уже можно говорить. Эти данные привел глава WADA Витольд Банька. Он назвал решение восстановить РУСАДА, которое было принято в 2018 году хорошим, хотя и спорным. В интервью польскому порталу thefirstnews.com объяснил, что оно позволило получить доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории, что, в свою очередь, сделало возможным открыть вышеупомянутые дела. РУСАДА снова отстранили, а российским спортсменам запретили 4 года участвовать в Олимпийских Играх. Банька сказал, что поддерживает это решение Исполкома WADA, которое российская сторона оспаривает в международном спортивном арбитраже. Дело будет рассмотрено в ноябре этого года. Банька коснулся и дела российских легкоатлетов, гнев и разочарование которых он понимает, однако уважает и решение World Athletics. Федерация приостановила предоставления им индивидуального допуска на соревнования.

Всероссийская федерация легкой атлетики не сумела выплатить штраф в 5 миллионов долларов, наложенный на нее за фальсификацию документов. Это может привести к полному отстранению наших спортсменов, даже в нейтральном статусе.