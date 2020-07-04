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17:03, 04 июля 2020

СR обжаловал решение генпрокуратуры об отмене дела против следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова

Следственный комитет обжаловал решение генпрокуратуры об отмене дела против следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Противостояние между Следственным комитетом и надзорным ведомством, набирает обороты. К нему привело задержание Руслана Миниахметова. Точнее, попытка это сделать. Борьбу из-за него ведут на самом верху Следственного комитета и генпрокуратуры. Председатель СК Александр Бастрыкин лично подписал постановление о задержании следователя центрального аппарата. Генпрокуратура его отменила. Это сделал замглавы надзорного ведомства Виктор Гринь. Следователя Миниахметова после допроса отпустили. Ему? по словам адвоката? вернули служебное удостоверение и личные вещи. СК обжаловал решение, генпрокурора Игоря Краснова просят его отменить. Миниахметов расследовал в числе прочих дела Кировлеса и Ив Роше, по которым проходил политик Алексей Навальный. Следователя подозревают в получении взяток в особо крупном размере от фигуранта уголовного дела. Оно? как пишет газета «Коммерсантъ»? касалось хищений при строительстве резиденции президента Путина в Ново-Огарево. Предприниматель Сергей Перевалов, осуждённый на 4,5 года колонии, оказавшись там, сообщил ФСБ о даче взятке следователю Миниахметову в 100 тысяч долларов. Он? по словам Перевалова? за эти деньги обещал ему условный срок.

Следователи намерены добиваться ареста Миниахметова.



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