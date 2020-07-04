Москва и Вашингтон не ведут закрытых переговоров об обмене осужденного в РФ Пола Уилана

Москва и Вашингтон не ведут закрытых переговоров об обмене осужденного в РФ по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом «Интерфаксу» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что в Вашингтоне знают о предложениях России использовать в этой ситуации ситуации соответствующие механизмы Совета Европы, но реакции американской администрации не поступало. Накануне информированный источник «Интерфакса» утверждал, что обмен Пола Уилана может занять несколько месяцев. Мосгорсуд 15 июня признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
2020-07-04T16:40:02+03:00
2020-07-04T16:40:02+03:00
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16:40, 04 июля 2020
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