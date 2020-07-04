На Первом канале кадры с Дня республики Саха в 2017-м использовали в сюжете о том, как жители празднуют поправки

На «Первом канале» кадры с празднования Дня республики Саха в 2017-м году использовали в сюжете о том, как жители республики отметили принятие поправок к Конституции. Спустя сутки материал с сайта канала был удален. На это обратил внимание один из местных сайтов (News.Ykt.ru). В репортаже на Первом канале отмечалось, что в акцию в честь принятия поправок устроили активисты Общероссийского народного фронта. Между тем, в региональном отделении ОНФ изданию Sakhaday заявили, что они не устраивали праздничных мероприятий в честь приятия поправок. В Якутии за поправки проголосовали 58,34% избирателей, против — 40%. По количеству голосов «против» Якутия оказалась на втором месте после Ненецкого автономного округа.
2020-07-04T16:39:22+03:00
2020-07-04T16:39:22+03:00
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16:39, 04 июля 2020
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