На Первом канале кадры с Дня республики Саха в 2017-м использовали в сюжете о том, как жители празднуют поправки

На «Первом канале» кадры с празднования Дня республики Саха в 2017-м году использовали в сюжете о том, как жители республики отметили принятие поправок к Конституции. Спустя сутки материал с сайта канала был удален. На это обратил внимание один из местных сайтов (News.Ykt.ru). В репортаже на Первом канале отмечалось, что в акцию в честь принятия поправок устроили активисты Общероссийского народного фронта. Между тем, в региональном отделении ОНФ изданию Sakhaday заявили, что они не устраивали праздничных мероприятий в честь приятия поправок. В Якутии за поправки проголосовали 58,34% избирателей, против — 40%. По количеству голосов «против» Якутия оказалась на втором месте после Ненецкого автономного округа.