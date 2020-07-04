Спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко пожаловалась в СК на сотрудников норильских правоохранительных органов. Они, по мнению Костюченко, должны понести уголовную ответственность за препятствовование работе журналистов, приехавших для освещения ситуации с разливом топлива наТЭЦ-3 «Норникеля». Кроме того, силовики, как утверждает Костюченко, не дали вывезти из Норильска пробы воды и почвы, которые журналисты и активисты «Гринпис» отобрали на месте аварии.
2020-07-04T16:34:49+03:00
2020-07-04T16:34:54+03:00
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16:34, 04 июля 2020
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