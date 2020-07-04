В РПЦ назвали недопустимым превращение собора Святой Софии в мечеть. Нельзя возвращаться в Средневековье, заявил в телеэфире глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. По мнению представителя РПЦ, статус собора Святой Софии в Стамбуле — это не только внутреннее дело Турции, как говорят многие турецкие чиновники