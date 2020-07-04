В МИДе опровергли информацию о связи повышения радиационного фона в Северной Европе с испытаниями российского оружия

В МИДе считают, что увязывать данные о росте концентрации радиоактивных веществ, который зафиксировали станции в скандинавских странах, с тем, что происходит в России нельзя. Более того, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал публикации в западной прессе «элементом пропаганды». Forbes написал о двух системах российского оружия Посейдон и Буревестник, предположив, что именно они могли стать причиной отмеченных аномалий. Спецпредставитель Президента США Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна отказаться от этих систем и их испытаний даже если экологическая обстановка в Северной Европе изменилась по другим причинам. Рябков со своей стороны предположил, что такого рода материалы будут появляться и в дальнейшем, а их целью является попытка подвергнуть сомнению возможность испытания перспективных систем ядерного сдерживания.

Напомним, что летом 2019 года на полигоне в Северодвинске во время испытаний произошел взрыв, который привел к гибели военных и гражданских специалистов. В США тогда писали и о радиационном выбросе.