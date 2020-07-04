Поправки в Конституцию сегодня вступили в силу. Между тем мировые инвесторы сочли ее изменение незначительным событием, сказал «Эху» известный экономист Сергей Гуриев. Он назвал дальнейшее правление Путина застоем, но отметил, то инвесторы ожидали именно такого развития событий.