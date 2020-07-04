Поправки в Конституцию сегодня вступили в силу. Между тем мировые инвесторы сочли ее изменение незначительным событием, сказал «Эху» известный экономист Сергей Гуриев. Он назвал дальнейшее правление Путина застоем, но отметил, то инвесторы ожидали именно такого развития событий.
2020-07-04T16:03:33+03:00
2020-07-04T16:03:33+03:00
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Эксклюзив Эха 16:03, 04 июля 2020
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