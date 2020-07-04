WADA: Анализ данных Московской лаборатории позволили выявить более 50 нарушений

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году было верным и привело к получению данных Московской лаборатории, заявил в интервью польскому порталу thefirstnews.com президент WADA Витольд Банька. «Время показало, что это было правильное решение, благодаря которому стало возможным получить образцы и данные из Московской антидопинговой лаборатории. Хотя повторный анализ этих образцов все еще продолжается, у нас уже есть образцы более чем 50 спортсменов, у которых были обнаружены запрещенные вещества. Можно ожидать, что их ожидают дисквалификации», — сказал Банька.