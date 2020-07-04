В американском Сиэтле автомобиль въехал в группу протестующих. Два человека госпитализированы, один пострадавший находится в критическом состоянии, второй получил тяжелые травмы, сообщили в полиции. Водитель задержан. Массовые протесты ранее охватили всю Америку. Поводом послужило гибель темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда от рук полицейских.