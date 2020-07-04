По информации CNN, в 15 штатах США вновь складывается сложная эпидемиологическая ситуация

По информации телеканала CNN, в 15 штатах США вновь складывается сложная эпидемиологическая ситуация. Практически ежедневно в стране регистрируются примерно 50 тысяч новых случаев заражения. Медицинский эксперт канала отметил, что в некоторых штатах, к примеру Техасе и Аризоне, в больницах вот-вот закончатся места. По последним официальным данным, в МСША коронавирус выявлен почти у 3 миллионов человек, скончались более 130 тысяч пациентов. Ранее некоторые штаты стали снимать карантинные ограничения.