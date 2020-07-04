СК обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене дела против следователя Руслана Миниахметова. Накануне его задержали, но затем отпустили после вмешательства Генпрокуратуры. Миниахметова заподозрили в получении взятки. Как пишет газета «Коммерсантъ», показания против него дал один из осужденных по делу о хищениях при реконструкции резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Миниахметов вел ряд резонансных дел, в том числе, дело «Кировлеса» в отношении политика Алексея Навального, а также расследовал деятельность бывшего начальника антикоррупционного управления МВД Дениса Сугробов.