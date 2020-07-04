СК обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене дела против следователя Руслана Миниахметова. Накануне его задержали, но затем отпустили после вмешательства Генпрокуратуры. Миниахметова заподозрили в получении взятки. Как пишет газета «Коммерсантъ», показания против него дал один из осужденных по делу о хищениях при реконструкции резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Миниахметов вел ряд резонансных дел, в том числе, дело «Кировлеса» в отношении политика Алексея Навального, а также расследовал деятельность бывшего начальника антикоррупционного управления МВД Дениса Сугробов.
Самое обсуждаемое
Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...
Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
Популярное за неделю
Провал – репортаж об итогах голосования, написанный за 48 часов до его завершения Это была пропагандистская акция, ориентированная на десятки миллионов тех, кто устал от Путина. Их надо было убедить в том, что за Путиным – большинство, а значит, они – уставшие и несогласные – должны сидеть тихо…