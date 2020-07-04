На «Первом канале» видео со дня Якутии выдали за празднование принятия поправок к Конституции. На это обратило внимание сетевое издание «Новости Якутии». Сюжет опубликовали на сайте «Первого канала» 3 июля, спустя примерно сутки материал удалили. В региональном отделении Общероссийского народного фронта рассказали изданию Sakhaday, что они не устраивали праздничные мероприятия в честь приятия поправок.