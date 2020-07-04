В СПЧ назвали «абсурдом» дело журналистки Прокопьевой

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ выступила с заявлением в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую судят по обвинению в оправдании терроризма. Гособвинитель попросил суд приговорить журналистку к шести годам колонии. Комиссия СПЧ считает это дело абсурдным. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал член СПЧ Иван Засурский.

«Мы считаем, что попытка объяснить или каким-либо образом понять мотивы, которыми руководствуется тот или иной человек, даже если это происходит в прямом эфире, ни в коем случае не может считаться уголовным преступлением. Люди не могут садиться в тюрьму за слова, не причинив никому ущерба, не создав никакой проблемы. Получать от прокуратуры 6 лет тюрьмы – это верх абсурда. Мне кажется, что российское журналистское сообщество не может это принять. И мы в СПЧ очень удивлены таким поворотом событий», — сказал он.

И.Засурский добавил, что в последнее время в целом участились преследования журналистов за их профессиональную деятельность.

В комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека возмутились требованием прокуратуры назначить псковской журналистке наказание в виде шести лет колонии, а также запрета заниматься журналистикой в течение четырех лет. «Прокопьева никак не высказывалась в поддержку поступка Жлобицкого. Сам факт возбуждения дела против нее — абсурден», — сказано в заявлении.

3 июля псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую обвиняют в публичном оправдании терроризма, выступила в суде с последним словом. В ходе заседания гособвинитель попросил назначить ей наказание в виде 6 лет лишения свободы. Он также считает необходимым запретить обвиняемой заниматься журналистикой в течение четырех лет. Суд огласит приговор 6 июля в 12.00.

7 ноября 2018 года Светлана Прокопьева, выступая в своей авторской программе в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове", рассуждала о причинах взрыва в приемной управления ФСБ по Архангельской области, который совершил 17-летний студент-анархист Михаил Жлобицкий. Журналистка предположила, что поступок юноши, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.

Текст выступления Прокопьевой затем был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на информационном портале «Псковская лента новостей». 5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма».