Представители движений «Левой фронт» и «Другая Россия» проводят акцию против изменений Конституции

Около сотни людей, как сообщает корреспондент «Эха Москвы», пришли сегодня к зданию администрации президента и выстроились в очередь, чтобы передать обращения о непризнании итогов всероссийского голосования. Власть не действует в интересах народа, сказал «Эху Москвы» участник акции.

Мероприятие проходит спокойно и без задержаний. Поправки к Конституции сегодня вступили в силу.