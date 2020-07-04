«Новая газета» требует наказания для полицейских, которые мешали журналистам, освещавшим разлив топлива в Норильске

«Новая газета» потребовала наказания для полицейских, которые мешали журналистам, освещавшим разлив топлива в Норильске. По словам специального корреспондента издания Елены Костюченко, силовики всячески пытались сорвать работу сотрудников СМИ.

Спецкор «Новой» Елена Костюченко направила заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности полицейских, которые мешали работе репортеров в Норильске. По ее мнению, речь идет о преступлении по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. В своем заявлении Костюченко отмечает, что полицейские сорвали несколько интервью, не давали сотрудникам СМИ добраться до места репортажа, украли горючее, запугивали собеседников и несколько раз задерживали самих журналистов. Кроме того, один из силовиков звонил Костюченко по телефону и просил корреспондентов как можно быстрее покинуть Норильск, утверждая, что «все недовольны».

Ранее журналисты «Новой» вместе с сотрудниками Greenpeace зафиксировали, как «Норникель» сливает ядовитые отходы в озеро Пясино. Компания признала этот факт и пообещала разобраться в ситуации, а Следственный комитет начал проверку.

Около недели назад также сообщалось, что депутату Мосгордумы Сергею Митрохину не дали вывезти из Норильска образцы загрязненной воды и почвы, которые планировалось отправить на экспертизу.