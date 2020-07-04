Главред газеты «Псковская губерния» получил предостережение из-за пикетов в защиту Светланы Прокопьевой

Денис Камалягин рассказал радиостанции «Эхо Москвы», что был вызван в полицию из-за публикации анонсов сегодняшней акции.

Пикеты в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой должны начаться в Пскове в 16 часов. Накануне вечером на аналогичной акции у здания ФСБ на Лубянке были задержаны 17 человек, в том числе журналисты. Их отпустили из полиции глубокой ночью.

Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире «Эха Москвы в Пскове» о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Прокуратура запросила для нее 6 лет колонии. Приговор будет вынесен в понедельник.

