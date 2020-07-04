Обновленную Конституцию опубликовали с ошибкой

На официальном портале правовой информации основной закон назвали «Конституцией президента Российской Федерации». На это обратил внимание сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мелконьянц. Ошибку исправили, но старая версия документа доступна в сохраненных страницах поисковика «Гугл». Поправки в Конституцию сегодня вступили в силу. Ключевое изменение позволяет Владимиру Путину остаться на посту президента до 2036 года.