20-летний пловец погиб у берегов Австралии из-за нападения акулы

Это произошло в районе острова Фрейзер на востоке страны. Акула укусила молодого человека за ноги, местный врач оказал пострадавшему помощь на пляже, на вертолете бригада медиков, но спасти его не удалось. В апреле поблизости от этого места от зубов акулы погиб 23-летний отдыхающий.