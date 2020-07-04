Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил возродить советский Госплан

По его словам, без этого все попытки двигаться вперед обречены на провал, передает «Интерфакс». На онлайн-пленуме ЦК партии Зюганов сказал, что недавно встретился и обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным программу КПРФ по экономическому возрождению страны.