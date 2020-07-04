Допустимую скорость на трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге могут увеличить до 150 км/ч

Допустимая скорость на трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и на Центральной кольцевой автодороге могут увеличить до 150 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании «Автодор» Вячеслава Петушенко. По его словам, такая великая страна, как наша, имеет право на скоростные трассы.