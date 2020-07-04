Сотрудники полиции провели беседу с главным редактором газеты «Псковская губерния» из-за анонса пикетов

Денис Камалягин сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что его предупредили о недопустимости призывов к незаконным действиям. Акция в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой начнется сегодня в Пскове в 16 часов. Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире «Эха Москвы в Пскове» о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Прокуратура запросила для нее 6 лет колонии.
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Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...
Дьявол против Светланы Прокопьевой Чтобы было понятно, скажу чётко: тот парень совершил теракт, он террорист, оправдания терроризму быть не может, никакие цели не могут считаться благородными, если ради них человек пытается взорвать бомбу и кого-то убить. Но терроризм существует, а значит, журналист не просто имеет право – оно обязан искать причины, пытаться вникнуть в мотивы террористов!
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