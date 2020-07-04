Сотрудники полиции провели беседу с главным редактором газеты «Псковская губерния» из-за анонса пикетов

Денис Камалягин сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что его предупредили о недопустимости призывов к незаконным действиям. Акция в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой начнется сегодня в Пскове в 16 часов. Светлану Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма из-за высказываний в эфире «Эха Москвы в Пскове» о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Прокуратура запросила для нее 6 лет колонии.