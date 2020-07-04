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14:06, 04 июля 2020

В Калининграде не стали возбуждать дело против активиста, который возложил цветы на немецком мемориальном кладбище

Следственный комитет провел проверку по статье о реабилитации нацизма в отношении члена партии «Яблоко» Сергея Дустина, сообщает сайт «Север. Реалии». В день Победы он возложил цветы к братской могиле советских воинов, а затем отправился на интернациональное мемориальное захоронение жертв Второй мировой войны в Балтийске. После ролика об этом в Youtube его вызвали на беседу в полицию.



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