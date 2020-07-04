«МБХ Медиа»: Самолет, пользованием которым приписывают Светлане Медведевой, приземлился сегодня в Барселоне

Самолет, пользованием которым приписывают Светлане Медведевой, приземлился сегодня в Барселоне. Это сообщает издание «МБХ Медиа» со ссылкой на онлайн-сервис, которые отслеживает перемещения воздушных судов. О том, что супруга зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева летает на самолете стоимостью 50 миллионов долларов, ранее сообщил политик Алексей Навальный. В июне тот же самолет уже дважды летал на Кипр, а также в Латвию и Германию. Между тем, как ранее сообщали госагентства, Россия с конца марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение сделано только для грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок.

