Представители ряда политических движений передают в АП заявления о непризнании изменения Конституции

Представители ряда политических движений передают в администрацию президента заявления о непризнании изменения Конституции. Прошедшее голосование они считают сфальсифицированным. В очередь у здания администрации президента выстроились около ста человек.

Обновленную Конституцию опубликовали с ошибкой. На официальном портале правовой информации основной закон назвали «Конституцией президента Российской Федерации». На это обратил внимание сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мелконьянц. Ошибку исправили, но старая версия документа доступна в сохраненных страницах поисковика «Гугл». Поправки в Конституцию сегодня вступили в силу. Ключевое изменение позволяет Владимиру Путину остаться на посту президента до 2036 года.