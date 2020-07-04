В российском МИДе обвинили разведку США в причастности к торговле наркотиками

Директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, который является спецпредставителем президента по Афганистану, сказал в телеэфире, что о связях американских спецслужб с наркомафией в Кабуле может рассказать каждый, передает ТАСС. Так дипломат прокомментировал публикации в газете «Нью-Йорк Таймс» о том, что российские военные якобы предлагали боевикам в Афганистане деньги за убийства американских военных.