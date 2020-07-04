Около сотни противников изменения Конституции пришли к администрации президента

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», они выстроились в очередь, чтобы передать свои жалобы и заявления о непризнании прошедшего голосования. Как отметил участник акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, оппозиция требует от властей больше не допускать такого формата проведения голосования, так как подобная практика, по его словам, уничтожает институт выборов и ведет к диктатуре.

Рынки почти никак не отреагировали на принятие поправок к Конституции Российской Федерации. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал профессор экономики института Sciences Po Сергей Гуриев. Гуриев также назвал дальнейшее правление Владимира Путина застоем, отметив при этом, что именно такого развития событий и ожидали большинство инвесторов.