В осеннюю сессию Госдума примет около 600 подзаконных актов в связи с внесением поправок в Конституцию

В осеннюю сессию Госдума РФ примет около 600 подзаконных актов в связи с внесением поправок в Конституцию. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Это всегда сложная работа, ведь помимо сотни законов надо принять очень много подзаконных актов, их порядка шестисот. Поэтому я думаю, что работа законодательная может быть завершена в течение осенней сессии, но имплементация в действующее законодательство закончится через год-полтора», — сказал он.