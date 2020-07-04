Генпрокуратура и Следственный комитет поспорили из-за уголовного дела против следователя Миниахметова

СК возбудил его накануне, но прокуратура решила отменить это постановление.

Следственный комитет подтвердил отмену возбуждения уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. Его имя не называется, но несколько изданий сообщали, что речь идет о следователе по особо важным делам Руслане Миниахметове. Дело на него возбудил лично глава СК Александр Бастрыкин после получения материалов из ФСБ, но затем заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил это постановление, признав его незаконным и необоснованным. В Следственном комитете с этим не согласились, заявив, что оснований для возбуждения дела было достаточно. Источники газеты «Коммерсант» утверждают, что СК будет обжаловать решение Генпрокуратуры.

Дело в отношении Миниахметова было возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. По словам его адвоката Константина Трапаидзе, в основе обвинения были только показания человека, дважды осужденного по делу о мошенничестве.

За свою карьеру Миниахметов расследовал целый ряд громких дел, в том числе был следователем по делу «Кировлеса» в отношении Алексея Навального.