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Эксклюзив Эха 13:09, 04 июля 2020

Комиссия по свободе информации Совета при президенте по правам человека выступила с заявлением по делу Прокопьевой

Комиссия по свободе информации Совета при президенте по правам человека выступила с заявлением по делу Светланы Прокопьевой. Как рассказал «Эху Москвы» член СПЧ Иван Засурский, требовать 6 лет колонии за слова возмутительно. Засурский отметил, что в последнее время в целом участились преследования журналистов за их профессиональную деятельность.

Полиция задержала 17 человек при попытке провести одиночные пикеты у здания ФСБ. Объяснений задержанным не дали, действия полицейских выглядели незаконными. Об этом «Эху Москвы» рассказал корреспондент газеты «Собеседник» Сергей Ежов. Среди задержанных много журналистов, но никто из них не находился на Лубянке по редакционному заданию.

Журналист Светлана Прокопьева была удивлена требованием прокурора. Об этом Прокопьева сообщила радиостанции «Эхо Москвы». По словам Прокопьевой, сейчас ей остается только ждать решения суда, а затем обжаловать его.



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