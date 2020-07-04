В Москве у администрации президента в эти минуты должна начаться акция против внесения поправок в Конституцию

Сегодня же в гайд-парке «Сокольники» пройдет митинг левых политических движений под лозунгом «Мне не голосовали за обнуление Путина».

Тем временем, продолжают поступать сообщения о возможных фальсификациях на прошедшем недавно общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию. Наблюдателей от Общественной палаты, которые были на этом голосовании, в Петербурге заметили в очередях за деньгами в районных администрациях. Фотографии очередей из наблюдателей от Общественной палаты выложили в Интернет очевидцы. Некоторые пришли даже с детьми. Люди рассказали изданию «Фонтанка.ру», что рассчитывали получить 7 тыс. рублей, и вообще-то их просили не общаться с журналистами. Учитывая количество наблюдателей, речь идет о более чем ста миллионах рублей, выданных кем-то на весь Петербург. Говорить откуда поступили деньги на выплаты, журналисту сотрудники администрации одного из район говорить отказались. При этом ранее местная Общественная палата объявила, что наблюдатели от нее работают бесплатно.

Поправки в Конституцию сегодня вступили в силу. Ключевое изменение в конституции — поправка, которая обнуляет президентские сроки Владимира Путина. Теперь действующий глава страны может снова избираться на высший пост и занимать его до 2036-го года. При этом из текста конституции о максимальном числе президентских сроков убрали слово подряд — это значит, что преемник Путина не сможет избраться больше чем дважды. У президента стало теперь больше власти, он может увольнять премьера, при этом сохранив состав правительства, а также генпрокурора. Более зависимыми становятся суды. Глава российского государства теперь может инициировать увольнение судейской верхушки, в том числе председателей и заместителей Конституционного и Верховного судов. Российские законы получили приоритет над международным правом. В обновлённой конституции есть положение, которое позволит Москве не выполнять решения международных органов. Для этого требуется, что Конституционный суд признал, что они противоречат Основному закону нашей страны. Если в России не удалось добиться справедливости, можно как и раньше обращаться в Страсбургский суд. В конституции также появилось упоминание бога, обещание воспитывать в детях патриотизм и уважение к старшим. Наконец брак обозначен как союз между мужчиной и женщиной, также вписали понятие «традиционные семейные ценности», за которые будет отвечать правительство.

Тем временем, ВЦИОМ опрашивает россиян об их отношении к возможному переносу Дня Конституции с 12 декабря на 1 или 3 июля. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на своих читателей.

Переносить празднование Дня Конституции с 12 декабря на 1 или 3 июля в связи с внесением поправок в основной закон не нужно. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал первый заместитель председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. «Конституция принималась в декабре 1993 года, а поправки никогда не отмечаются как отдельная дата. Поэтому я считаю, что переносить дату празднования не надо», — сказал он. Ранее СМИ сообщали, что ВЦИОМ проводит опрос среди населения по поводу переноса дня празднования Конституции с 12 декабря на 1 июля или на 3 июля, день подписания президентом указа о вступлении в силу поправок в Конституции РФ.